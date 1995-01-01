Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил о намерении руководства «Зенита» продлить контракт с Александром Кокорина.

Сегодня стало известно, что экс-игрок сборной России и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев условно-досрочно освобождены из под стражи.

«По моей информации футбольный клуб «Зенит» предложит Александру Кокорину новый контракт. В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом. Согласно правилам подписанного свободного можно дозаявить вне рамок трансферного окна», – поделился информацией Конов.