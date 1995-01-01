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    Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов сообщил о намерении руководства «Зенита» продлить контракт с Александром Кокорина.

    Сегодня стало известно, что экс-игрок сборной России и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев условно-досрочно освобождены из под стражи.

    «По моей информации футбольный клуб «Зенит» предложит Александру Кокорину новый контракт. В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом. Согласно правилам подписанного свободного можно дозаявить вне рамок трансферного окна», – поделился информацией Конов.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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