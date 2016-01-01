Der Spiegel: Роналду заработает минимум 162 миллиона по контракту с Nike

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшие 7 лет сможет увеличить рекламную выручку от компании Nike не менее, чем на 162 миллиона евро.

Эти данные предоставил немецкий еженедельник Der Spiegel с ссылкой на книгу Football Leaks 2, которая 9 сентября выйдет в продажу.

В сентябре 2016 года Роналду заключил контракт с 10-летний контракт, по которому производитель спортивной одежды ежегодно выплачивает португальцу 16,2 миллиона евро.

Таким образом, за 10 лет выполнения контракта Роналду заработает не менее 162 миллионов евро.

Также в договоре прописаны крупные бонусы. В случае получения индивидуальных наград, вроде «Золотого мяча», Криштиану получит дополнительные 4 миллиона евро.