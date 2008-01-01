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    Кокорин: «Зенит» поддерживал меня как только мог»

    Нападающий Александр Кокорин оценил свои отношения с «Зенитом», отметив, что переговоры с петербургским клубом – приоритет для него.

    «Я повторюсь, как до этого говорил корреспондентам, насколько мне известно до последнего времени, футбольный клуб «Зенит» поддерживал как только мог, постоянно Сергей Богданович (Семак – примечание «Бомбардира») был на связи.

    Я говорил ему большое спасибо, руководство клуба всегда переживало, всегда интересовалось, чем помочь, что-то. Поэтому, насколько я знаю... Я не знаю, осталось ли желание, но на данный момент, до последнего, они хорошо отнеслись. Поэтому хотелось бы в первую очередь с ними иметь диалог и после этого делать какие-то выводы», – сказал футболист.

    • 6 сентября суд удовлетворил ходатайство Кокорина об условно-досрочном освобождении.
    • Сейчас 28-летний форвард является свободным агентом.
    • Контракт игрока с «Зенитом» истек 30 июня, однако по информации Василия Конова, клуб уже готовит для него новое соглашение.

    Источник: «Говорит Москва»

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