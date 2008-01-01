Черчесов – о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в сборную России: «Мы ни от никого не отказались»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что однажды нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вернутся в национальную команду.

«Рад, что ребята освободились. Я не так часто говорил на эту тему, один раз сказал. К ним слишком строго подошли, хотя они нарушили общественный порядок.

Давайте дождeмся, когда они придут в нормальное состояние, начнут играть, а там время покажет. Мы ни от никого не отказались.

Другое дело, надо соответствовать и за полем, и на поле. Но все мы люди, все мы ошибаемся. Вычeркивать человека из жизни – самое худшее», – сказал Черчесов.