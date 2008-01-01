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    Черчесов – о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в сборную России: «Мы ни от никого не отказались»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не исключил, что однажды нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев вернутся в национальную команду.

    «Рад, что ребята освободились. Я не так часто говорил на эту тему, один раз сказал. К ним слишком строго подошли, хотя они нарушили общественный порядок.

    Давайте дождeмся, когда они придут в нормальное состояние, начнут играть, а там время покажет. Мы ни от никого не отказались.

    Другое дело, надо соответствовать и за полем, и на поле. Но все мы люди, все мы ошибаемся. Вычeркивать человека из жизни – самое худшее», – сказал Черчесов.

    • 6 сентября суд принял решение освободить Кокорина и Мамаева из колонии условно-досрочно.
    • Оба футболиста не играют за сборную России с 2016 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      Hansson 41 минуту назад

      Где то в России всплакнул Игорь Денисов

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