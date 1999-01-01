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    Рассказов, Умяров, Чалов – в основе молодежной сборной России на матч с сербами

    Стали известны стартовые составы команд на матч отбора молодежного чемпионата Европы 2021 между сборными России и Сербии.

    Россия (мол.): Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Умяров, Обляков (к), Ломовицкий, Кучаев, Чалов.

    Сербия (мол.): М. Илич, Деветак, Маркович, Павлович, Терзич, Петрович, И. Илич, Аджич (к), Илич, Йовелич, Влахович.

    Встреча на саранской «Мордовия Арена» начнется в 19:00 по Москве. Увидеть встречу в России можно на федеральном канале «Матч ТВ».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7991

      KLIM777 51 минуту назад

      Вроде четкий состав. надо уже выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +14223

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Вперёд парни! Ждём красивой уверенной победы!

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