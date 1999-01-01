Рассказов, Умяров, Чалов – в основе молодежной сборной России на матч с сербами

Стали известны стартовые составы команд на матч отбора молодежного чемпионата Европы 2021 между сборными России и Сербии.

Россия (мол.): Сафонов, Рассказов, Дивеев, Евгеньев, Калугин, Степанов, Умяров, Обляков (к), Ломовицкий, Кучаев, Чалов.

Сербия (мол.): М. Илич, Деветак, Маркович, Павлович, Терзич, Петрович, И. Илич, Аджич (к), Илич, Йовелич, Влахович.

Встреча на саранской «Мордовия Арена» начнется в 19:00 по Москве. Увидеть встречу в России можно на федеральном канале «Матч ТВ».