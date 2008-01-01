Игроков сборной Шотландии не премируют за победу над Россией

Выиграть у ТОП-сборной, как их тренер сказал, и не по грамульке не премироваться???.. Это журналист СкоттЧ МакДермотт шутейно фантазирует. """"""""
Журналист шотландского издания Sundaymail Скотт МакДермотт рассказал, предусмотрена ли для сборной Шотландии премия в случае победы в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против России.
«Игрокам сборной Шотландии не заплатят за победу над Россией. Они получат денежный бонус только если выйдут на Евро-2020», – сказал шотландец коллеге из издания «Спорт день за днем».
- В России встречу, которая начнется в 21:45 по Москве, покажет «Первый канал».
- Россия идет в группе второй.
- Шотландия занимает четвертое место, отставая от россиян на три очка.