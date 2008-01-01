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    Игроков сборной Шотландии не премируют за победу над Россией

    Журналист шотландского издания Sundaymail Скотт МакДермотт рассказал, предусмотрена ли для сборной Шотландии премия в случае победы в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против России.

    «Игрокам сборной Шотландии не заплатят за победу над Россией. Они получат денежный бонус только если выйдут на Евро-2020», – сказал шотландец коллеге из издания «Спорт день за днем».

    • В России встречу, которая начнется в 21:45 по Москве, покажет «Первый канал».
    • Россия идет в группе второй.
    • Шотландия занимает четвертое место, отставая от россиян на три очка.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 17:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14207

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      Выиграть у ТОП-сборной, как их тренер сказал, и не по грамульке не премироваться???.. Это журналист СкоттЧ МакДермотт шутейно фантазирует. """"""""

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    sv1969
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