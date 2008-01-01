Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Гогниев: «ЦСКА – особенный клуб для Северной Осетии. Все довольны, что он достался «Алании» в Кубке России»

    Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Владикавказцам достался ЦСКА.

    «ЦСКА – особенный клуб не только для меня, но и для всей республики. Очень много осетин играли и работали в этом клубе, люди болеют и поддерживают именно армейцев. Наш большой друг Алан Дзагоев сейчас в ЦСКА… Поэтому, конечно, все довольны.

    Кстати, перед жеребьевкой в интернете проводили голосование на тему потенциального соперника в 1/16 финала – и большинство поклонников «Алании» отдали предпочтение ЦСКА», – сказал Гогниев «Советскому спорту».

    • Матч пройдет 25 или 26 сентября.
    • «Алания» в зоне «Юг» ПФЛ идет шестой.
    • ЦСКА занимает в РПЛ четвертое место.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73640
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru