Гогниев: «ЦСКА – особенный клуб для Северной Осетии. Все довольны, что он достался «Алании» в Кубке России»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Владикавказцам достался ЦСКА.

«ЦСКА – особенный клуб не только для меня, но и для всей республики. Очень много осетин играли и работали в этом клубе, люди болеют и поддерживают именно армейцев. Наш большой друг Алан Дзагоев сейчас в ЦСКА… Поэтому, конечно, все довольны.

Кстати, перед жеребьевкой в интернете проводили голосование на тему потенциального соперника в 1/16 финала – и большинство поклонников «Алании» отдали предпочтение ЦСКА», – сказал Гогниев «Советскому спорту».