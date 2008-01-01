"футболисту нудно подписать" почти ничего не перепутанно
Футболист Александр Кокорин согласно решению суда получил право на условно-досрочное освобождение. Руководство «Зенита» планирует встретиться с игроком, но клуб не сможет заявить его в текущем месяце.
«Я вот читаю известных журналистов и все спортивные СМИ на предмет возможной заявки Кокорина за Зенит уже в ближайшее время и удивляюсь, потому что технически это невозможно.
Трансферное окно в России закрылось 2 сентября. Заявка свободного агента, у которого закончился трудовой договор в период регистрационного периода, возможна только в случае, если клуб подаст заявление в Комитет по статусу РФС в первые 14 дней после закрытия трансферного окна, то есть до 16 сентября включительно. Но для этого клубу и футболисту нудно подписать трудовой договор. А до 17 сентября , когда сегодняшнее решение суда об УДО вступит в законную силу, это невозможно.
Так что Кокорин не может быть заявлен за Зенит в сентябре», – прояснил ситуацию глава Первой Футбольной Правовой Компании «Алетейя» Антон Смирнов.
- В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.