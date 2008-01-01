Юрист Смирнов: «Зенит» не сможет заявить Кокорина в сентябре»

Футболист Александр Кокорин согласно решению суда получил право на условно-досрочное освобождение. Руководство «Зенита» планирует встретиться с игроком, но клуб не сможет заявить его в текущем месяце.

«Я вот читаю известных журналистов и все спортивные СМИ на предмет возможной заявки Кокорина за Зенит уже в ближайшее время и удивляюсь, потому что технически это невозможно.

Трансферное окно в России закрылось 2 сентября. Заявка свободного агента, у которого закончился трудовой договор в период регистрационного периода, возможна только в случае, если клуб подаст заявление в Комитет по статусу РФС в первые 14 дней после закрытия трансферного окна, то есть до 16 сентября включительно. Но для этого клубу и футболисту нудно подписать трудовой договор. А до 17 сентября , когда сегодняшнее решение суда об УДО вступит в законную силу, это невозможно.

Так что Кокорин не может быть заявлен за Зенит в сентябре», – прояснил ситуацию глава Первой Футбольной Правовой Компании «Алетейя» Антон Смирнов.