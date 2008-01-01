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    Юрист Смирнов: «Зенит» не сможет заявить Кокорина в сентябре»

    Футболист Александр Кокорин согласно решению суда получил право на условно-досрочное освобождение. Руководство «Зенита» планирует встретиться с игроком, но клуб не сможет заявить его в текущем месяце.

    «Я вот читаю известных журналистов и все спортивные СМИ на предмет возможной заявки Кокорина за Зенит уже в ближайшее время и удивляюсь, потому что технически это невозможно.

    Трансферное окно в России закрылось 2 сентября. Заявка свободного агента, у которого закончился трудовой договор в период регистрационного периода, возможна только в случае, если клуб подаст заявление в Комитет по статусу РФС в первые 14 дней после закрытия трансферного окна, то есть до 16 сентября включительно. Но для этого клубу и футболисту нудно подписать трудовой договор. А до 17 сентября , когда сегодняшнее решение суда об УДО вступит в законную силу, это невозможно.

    Так что Кокорин не может быть заявлен за Зенит в сентябре», – прояснил ситуацию глава Первой Футбольной Правовой Компании «Алетейя» Антон Смирнов.

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.

    Источник: Телеграм-канал «Честность - не порок»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +440

      qawzsexdr 5 минут назад

      "футболисту нудно подписать" почти ничего не перепутанно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1661

      neveldomha 36 минут назад

      Подпишут, не сомневайся. Агент Кокорина уже текст правит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66

      biber ru 49 минут назад

      "Но для этого клубу и футболисту нудно подписать трудовой договор." Нудно это трудно или неводмондо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1185

      Борат 51 минуту назад

      а почему нельзя подписать трудовой договор до 16 сентября?
      приедут на свиданку и подпишут.

      2
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      Рейтинг: +2930

      paracetamol > Борат 36 минут назад

      Логично. Медведев уже едет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2930

      paracetamol 53 минуты назад

      Пусть тренируется до января, форму набирает.

      0
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      Рейтинг: +1185

      Борат > paracetamol 32 минуты назад

      ага, к плей-офф лиги чемпионов)))))))))))

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      Рейтинг: +14194

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Будет наматывать круги вокруг поля.

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