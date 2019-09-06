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    Медведев: «В ближайшее время встречусь с Кокориным»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об условно-досрочном освобождении форварда Александра Кокорина.

    «Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», – сказал Медведев по телефону».

    • В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены в колонии.
    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.

    Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +240

      Artemka444 22 минуты назад

      Все уладят, и мы его увидим после зимы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      bset 25 минут назад

      Обычная драка. Конечно, нужно парням дать шанс. Жаль только Мамаева уже никто не ждет. Но, думаю, он еще все докажет и в каком-нибудь Сочи поиграет после зимы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14187

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Александр Иванович, связь с уголовным миром не красит российский футбол.

      0
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      Рейтинг: +954

      rash1959 49 минут назад

      "Дачку" собрать не забудь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1958

      кошмарик 50 минут назад

      чо??? поцелуешь???

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