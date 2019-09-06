Медведев: «В ближайшее время встречусь с Кокориным»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об условно-досрочном освобождении форварда Александра Кокорина.

«Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», – сказал Медведев по телефону».

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин , Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.

, и были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.

4 июля все четверо были переведены в колонии.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.

Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт