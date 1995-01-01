Первый тренер Мамаева: «Определенная переоценка ценностей произошла. Павел еще долго сможет профессионально играть»

Первый тренер полузащитника Павла Мамаева Владимир Волчек прокомментировал условно-досрочное освобождение игрока. Футболист покинет исправительное учреждение 17 сентября.

«Мамаев сможет вернуться в большой футбол. Я уверен, что у Павла все будет хорошо. Начнет играть – будет видно, сможет ли попасть в сборную. Главное, чтобы сейчас он вернулся к семье, домой. Уверен в его сильном духе, даже эта ситуация подтверждает этот факт. Павел еще долго сможет профессионально играть.

Не стал бы сравнивать эту историю с историей Эдуарда Стрельцова: разные эпохи. Произошедшее должно пойти на пользу Мамаеву. Думаю, определенная переоценка ценностей произошла», – сказал Волчек «РБ-Спорт».