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    Первый тренер Мамаева: «Определенная переоценка ценностей произошла. Павел еще долго сможет профессионально играть»

    Первый тренер полузащитника Павла Мамаева Владимир Волчек прокомментировал условно-досрочное освобождение игрока. Футболист покинет исправительное учреждение 17 сентября.

    «Мамаев сможет вернуться в большой футбол. Я уверен, что у Павла все будет хорошо. Начнет играть – будет видно, сможет ли попасть в сборную. Главное, чтобы сейчас он вернулся к семье, домой. Уверен в его сильном духе, даже эта ситуация подтверждает этот факт. Павел еще долго сможет профессионально играть.

    Не стал бы сравнивать эту историю с историей Эдуарда Стрельцова: разные эпохи. Произошедшее должно пойти на пользу Мамаеву. Думаю, определенная переоценка ценностей произошла», – сказал Волчек «РБ-Спорт».

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1102

      AZ 6 минут назад

      Как он сам говорил, потому что это единственное что он умеет

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