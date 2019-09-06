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    Луческу: «Кокорин вернется на топ-уровень, как когда-то Стрельцов»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал условно-досрочное освобождение нападающего Александра Кокорина. По мнению румына, россиянин вернется на топ-уровень.

    «Уверен, Кокорин вернется на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму. Но он молод, профессионален и имеет большой талант. К тому же, уверен, захочет, скажем так, отомстить жизни и обстоятельствам за то, что с ним произошло.

    Кокорин захочет показать всем, что он в первую очередь талантливый футболист, а не хулиган, чтобы люди запомнили его по тому, что он делает на поле, а не тому, что было в последний год. Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернется на топ-уровень!» – сказал Луческу.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14189

      DOCTOR PENALTY 7 минут назад

      Не просто некорректно, даже несерьёзно сравнивать со Стрельцовым, тот отсидел по-настоящему и гораздо больше, в сравнении с ним у этих двоих- лёгкая прогулка, но волевые качества, по всему видно, не идут ни в какое сравнение, Стрельцов был сильный мужик.

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      Рейтинг: +1300

      general.lizyukov 20 минут назад

      Ты дурак? Стрельцов жил в ССССр, в советском обществе, где подобное поведение было неприемлемо не на уровне закона и пр, а на самом бытовом уровне, среди людей. Люди любили знаменитостей, спортсменов, артистов, лётчиков. Но не прощали им таких выходок.
      А эти просто попали не на того человека, который смолчал бы и не смог бы поднять шум. Правильно люди говорили, таких случаев сотни и тысячи, но там обычные люди, которые не могут себе позволить тягаться с миллионерами-ногомячистами. И наше больное общество спокойно их примет обратно, посетовав на систему, коррупцию и пр. Моральные ориентиры сместились.

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      Рейтинг: +248

      Himik007 22 минуты назад

      Не считаю Какорина плохим футболистом, избалованным деньгами да....
      Но если за год сильно накипело то может и прорвать, но не надолго

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      Рейтинг: +4903

      Агасфер 47 минут назад

      " хочет он увидеть море,ты возьми его с собой,ля-ля...ля-ля...".

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