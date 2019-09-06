Луческу: «Кокорин вернется на топ-уровень, как когда-то Стрельцов»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал условно-досрочное освобождение нападающего Александра Кокорина. По мнению румына, россиянин вернется на топ-уровень.

«Уверен, Кокорин вернется на топ-уровень. Конечно, на это потребуется время — нужно восстановиться ментально, нужно набрать форму. Но он молод, профессионален и имеет большой талант. К тому же, уверен, захочет, скажем так, отомстить жизни и обстоятельствам за то, что с ним произошло.

Кокорин захочет показать всем, что он в первую очередь талантливый футболист, а не хулиган, чтобы люди запомнили его по тому, что он делает на поле, а не тому, что было в последний год. Помните Эдуарда Стрельцова? Вот так же и Кокорин вернется на топ-уровень!» – сказал Луческу.