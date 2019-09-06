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    Комитет Госдумы по спорту: «Как и прежде, Кокорин и Мамаев пользуются поддержкой значительной части болельщиков»

    Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они выйдут на свободу 17 сентября.

    «Уверен, что суд, принимая во внимание все обстоятельства, вынес объективное решение. Рано или поздно эта история должна прийти к логическому завершению. Фигуранты понесли заслуженное наказание, а другие футболисты и просто публичные персоны получили хороший урок, сделали определенные выводы.

    Думаю, ребятам предстоит вернуть себе форму, выйти на прежний спортивный уровень, продолжить свои карьеры. Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков», – приводит слова Дегтярева «Р-Спорт».

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • По данным журналистки ВГТРК Ольги Скабеевой, Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин – 7 декабря.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14189

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Доверять этому органу, извините за выражение, себя не уважать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4903

      Агасфер 1 час назад

      Знаем,и это позор!

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