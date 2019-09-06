Комитет Госдумы по спорту: «Как и прежде, Кокорин и Мамаев пользуются поддержкой значительной части болельщиков»

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они выйдут на свободу 17 сентября.

«Уверен, что суд, принимая во внимание все обстоятельства, вынес объективное решение. Рано или поздно эта история должна прийти к логическому завершению. Фигуранты понесли заслуженное наказание, а другие футболисты и просто публичные персоны получили хороший урок, сделали определенные выводы.

Думаю, ребятам предстоит вернуть себе форму, выйти на прежний спортивный уровень, продолжить свои карьеры. Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков», – приводит слова Дегтярева «Р-Спорт».