Daily Mail: владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Индии

Компания City Football Group, владеющая контрольным пакетом акций «Манчестер Сити», планирует приобрести индийский клуб «Мумбаи Сити».

Сейчас стороны ведут переговоры и, вероятно, уже в этом году будет анонсирована смена владельцев клуба.

«У нас есть заинтересованность в работе со странами их рынками, где существует настоящая страсть к футболу. Нас интересуют Китай и Индия. Но мы действуем без спешки и рассматриваем вариант с Индией уже почти два года. Думаю, что в этом году мы сделаем инвестиции», – заявил исполнительный директор «Манчестер Сити Сити» Ферран Сориано.