Daily Mail: владельцы «Манчестер Сити» планируют купить клуб из Индии

Спартак бы лучше купили. У нас тоже есть "страсть к футболу" в стране немалая.
Компания City Football Group, владеющая контрольным пакетом акций «Манчестер Сити», планирует приобрести индийский клуб «Мумбаи Сити».
Сейчас стороны ведут переговоры и, вероятно, уже в этом году будет анонсирована смена владельцев клуба.
«У нас есть заинтересованность в работе со странами их рынками, где существует настоящая страсть к футболу. Нас интересуют Китай и Индия. Но мы действуем без спешки и рассматриваем вариант с Индией уже почти два года. Думаю, что в этом году мы сделаем инвестиции», – заявил исполнительный директор «Манчестер Сити Сити» Ферран Сориано.
- Компания City Football Group владеет также американским клубом «Нью-Йорк Сити», австралийским «Мельбурн Сити», уругвайским «Торке», китайским «Сычуань», контрольным пакетом акций испанской «Жироны» и миноритарным пакетом акций японской «Йокогамы Маринос».