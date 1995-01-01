Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Сычев: «Решил показать девушке Марсель, сидим, смотрим. Стук, а там ствол стоит»

    Экс-форвард «Марселя» Дмитрий Сычев рассказал историю о том, как его едва не ограбили болельщики «Олимпика».

    «Приезжает ко мне девушка. Я решил – покажу Марсель, не дома же сидеть. Катаемся мы, все красиво – замок Иф, набережная, старый порт. Там есть смотровая площадка на верху – видно весь город. Приезжаем туда часиков в одиннадцать, сидим, смотрим. Раз – стук в стекло. Думаю, показалось – не смотрю. Еще раз стук. Поворачиваюсь, а там ствол стоит.

    Я такой: «О, понятно». Сразу открыли окно, ключи отдали, вышли, трясемся – мало ли. А там такие чуваки в капюшонах. Смотрю, они не уходят, шепчутся. Потом такие: «Сычев, футболер? Можно фото?» Один снимает капюшон, засовывает ствол, подходит, фоткаемся.

    Отдают ключи и говорят: «Слышь, ты, это, сюда больше не приезжай». Я говорю: «А чего?» – «Вдруг не наша смена будет». Я: «Понял, вопросов больше нет». Сели и уехали с трясущимися руками.

    Там любят футбол, зато и спрашивают», – поделился футболист.

    • Сычев выступал за «Марсель с 2003 по 2004-й год.
    • С 2002 по 2010 год Сычев вызывался в сборную России (47 матчей, 15 голов).
    • Сейчас Дмитрий – игрок армянского «Пюника».

    Источник: YouTube-канал «Сычев подкаст и Денис Казанский»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:16
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4919

      _Marqella_ 43 минуты назад

      бред сумасшедшего.....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      Mister_Tomsk > _Marqella_ 30 минут назад

      Бред?) у меня дядя живет там с 2001 года, и такое рассказывал) там это в порядке вещей) не была, не знаешь, а пишешь отсебятину мадам)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +727

      Niko > _Marqella_ 7 минут назад

      Да нет, там именно так и есть, у меня коллегу пару лет назад в Париже после Ле бурже, просто по башке дали и вещи забрали, а Париж куда спокойнее Марселя. Марсель сам лютый город, особенно набережные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1985

      BlackMurder 48 минут назад

      У кого-то встал на сычева?

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73640
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru