Сычев: «Решил показать девушке Марсель, сидим, смотрим. Стук, а там ствол стоит»

бред сумасшедшего.....
Экс-форвард «Марселя» Дмитрий Сычев рассказал историю о том, как его едва не ограбили болельщики «Олимпика».
«Приезжает ко мне девушка. Я решил – покажу Марсель, не дома же сидеть. Катаемся мы, все красиво – замок Иф, набережная, старый порт. Там есть смотровая площадка на верху – видно весь город. Приезжаем туда часиков в одиннадцать, сидим, смотрим. Раз – стук в стекло. Думаю, показалось – не смотрю. Еще раз стук. Поворачиваюсь, а там ствол стоит.
Я такой: «О, понятно». Сразу открыли окно, ключи отдали, вышли, трясемся – мало ли. А там такие чуваки в капюшонах. Смотрю, они не уходят, шепчутся. Потом такие: «Сычев, футболер? Можно фото?» Один снимает капюшон, засовывает ствол, подходит, фоткаемся.
Отдают ключи и говорят: «Слышь, ты, это, сюда больше не приезжай». Я говорю: «А чего?» – «Вдруг не наша смена будет». Я: «Понял, вопросов больше нет». Сели и уехали с трясущимися руками.
Там любят футбол, зато и спрашивают», – поделился футболист.
- Сычев выступал за «Марсель с 2003 по 2004-й год.
- С 2002 по 2010 год Сычев вызывался в сборную России (47 матчей, 15 голов).
- Сейчас Дмитрий – игрок армянского «Пюника».