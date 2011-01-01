Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Робертсон: «В игре с Россией покажем то, из чего сделаны»

    Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против России. Встреча в Глазго состоится завтра, 6 сентября.

    — Турнирное значение матча является основной мотивацией на игру с Россией?

    — Знаете, наверное, нет. Какого-то эмоционального толчка это не дает. Главное, что меня мотивирует — это форма команды и то, как развивается наша команда в последнее время. Это не первый раз, когда мы встречаемся с Россией. Но теперь мы играем дома. Думаю, мы покажем лучший результат и покажем то, из чего сделаны.

    • В России встречу покажет «Первый канал».
    • Россия идет в группе второй.
    • Шотландия занимает четвертое место, отставая от россиян на три очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru