Робертсон: «В игре с Россией покажем то, из чего сделаны»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против России. Встреча в Глазго состоится завтра, 6 сентября.

— Турнирное значение матча является основной мотивацией на игру с Россией?

— Знаете, наверное, нет. Какого-то эмоционального толчка это не дает. Главное, что меня мотивирует — это форма команды и то, как развивается наша команда в последнее время. Это не первый раз, когда мы встречаемся с Россией. Но теперь мы играем дома. Думаю, мы покажем лучший результат и покажем то, из чего сделаны.