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    Сычев: «Смородская мне открытым текстом сказала: «Пока я здесь, тебя в «Локомотиве» не будет»

    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал о взаимоотношениях с экс-президентом клуба Ольгой Смородской. Сейчас футболист выступает за армянский «Пюник».

    – У меня были вопросы с Ольгой Юрьевной. У меня был действующий контракт.

    Она меня отправила... Она мне открытым текстом сказала: «Пока я здесь, тебя в «Локомотиве» не будет».

    – Она тебя вызвала и один на один сказала?

    – Да.

    – Ну как так?

    – Это жизнь.

    – Как-то странно. Ты икона команды, все дела.

    – Ее не волновало, что икона. Поэтому она сделала все, чтобы отправить меня куда подальше.

    – А в России нельзя было остаться?

    – Нет. Принципиально.

    • Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2015 год (224 матча в РПЛ, 73 гола).
    • В составе москвичей форвард однажды стал чемпионом России.
    • С 2002 по 2010 год Сычев вызывался в сборную России (47 матчей, 15 голов).

    Источник: YouTube-канал «Сычёв подкаст и Денис Казанский»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +913

      Genz 9 минут назад

      Дима, Нужно было на прием ходить с цветами и строгом костюме. Тарасов ей по любому поводу приносил цветы и целовал ручку. Поэтому она назначала ему зарплату по 2,5 миллиона евро и продержала очень долго. Учись у подхалимов. Семина с Сычевым одновременно вышвырнула

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