Сычев: «Смородская мне открытым текстом сказала: «Пока я здесь, тебя в «Локомотиве» не будет»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал о взаимоотношениях с экс-президентом клуба Ольгой Смородской. Сейчас футболист выступает за армянский «Пюник».

– У меня были вопросы с Ольгой Юрьевной. У меня был действующий контракт.

Она меня отправила... Она мне открытым текстом сказала: «Пока я здесь, тебя в «Локомотиве» не будет».

– Она тебя вызвала и один на один сказала?

– Да.

– Ну как так?

– Это жизнь.

– Как-то странно. Ты икона команды, все дела.

– Ее не волновало, что икона. Поэтому она сделала все, чтобы отправить меня куда подальше.

– А в России нельзя было остаться?

– Нет. Принципиально.