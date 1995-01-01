Сычев: «Смородская мне открытым текстом сказала: «Пока я здесь, тебя в «Локомотиве» не будет»

Дима, Нужно было на прием ходить с цветами и строгом костюме. Тарасов ей по любому поводу приносил цветы и целовал ручку. Поэтому она назначала ему зарплату по 2,5 миллиона евро и продержала очень долго. Учись у подхалимов. Семина с Сычевым одновременно вышвырнула
Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал о взаимоотношениях с экс-президентом клуба Ольгой Смородской. Сейчас футболист выступает за армянский «Пюник».
– У меня были вопросы с Ольгой Юрьевной. У меня был действующий контракт.
Она меня отправила... Она мне открытым текстом сказала: «Пока я здесь, тебя в «Локомотиве» не будет».
– Она тебя вызвала и один на один сказала?
– Да.
– Ну как так?
– Это жизнь.
– Как-то странно. Ты икона команды, все дела.
– Ее не волновало, что икона. Поэтому она сделала все, чтобы отправить меня куда подальше.
– А в России нельзя было остаться?
– Нет. Принципиально.
- Сычев выступал за «Локомотив» с 2004 по 2015 год (224 матча в РПЛ, 73 гола).
- В составе москвичей форвард однажды стал чемпионом России.
- С 2002 по 2010 год Сычев вызывался в сборную России (47 матчей, 15 голов).