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    Тренер Шотландии Кларк: «Россия – одна из крупнейших футбольных держав. Отличные игроки, отличная организация игры»

    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценил соперника в преддверии матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против России. Встреча состоится завтра, 6 сентября, в Глазго.

    «Россия на ЧМ доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав. С таким соперником всегда непросто.

    Я много времени провел в «Челси». Потому знаю, что Россия очень сильна. Отличные игроки, отличная организация игры», – сказал Кларк.

    • В России встречу покажет «Первый канал».
    • Россия идет в группе второй.
    • Шотландия занимает четвертое место, отставая от россиян на три очка.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3700

      vladik12 6 минут назад

      Обкурился?

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      Рейтинг: +7275

      alex1951 1 час назад

      Кларк ,скорей всего ,такими реверансами прикрывает свою 5ю точку от будущих неприятностей....

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      Рейтинг: +3305

      Viper for CSKA 1 час назад

      Игроки в большинстве своем - довольно средние, ну а уж организация игры находится на уровне прошлого века. Забросы на лба в штрафной и расчет на его скидки - несомненные отличительные черты футбола в исполнении крупнейших футбольных держав.

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