Тренер Шотландии Кларк: «Россия – одна из крупнейших футбольных держав. Отличные игроки, отличная организация игры»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк оценил соперника в преддверии матча пятого тура отборочного цикла Евро-2020 против России. Встреча состоится завтра, 6 сентября, в Глазго.

«Россия на ЧМ доказала, что она одна из крупнейших футбольных держав. С таким соперником всегда непросто.

Я много времени провел в «Челси». Потому знаю, что Россия очень сильна. Отличные игроки, отличная организация игры», – сказал Кларк.