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    Рой Кин: «Сын Фергюсона играл за «Юнайтед», а брат был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была трудоустроена в клубе»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что родственники экс-тренера команды сэра Алекса Фергюсона были трудоустроены в клубе.

    «Сын Фергюсона Даррен играл за команду и стал чемпионом Англии. Брат тренера работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед». Удивлен, что жена Фергюсона не была трудоустроена в клубе», – приводит слова ирландца Off The Ball.

    • Кин выступал за команду с 1993 по 2005 год (326 матчей в АПЛ, 33 гола).
    • Футболист провел 67 матчей и забил девять голов за сборную Ирландии.
    • Главное достижение в карьере – победа с «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона в Лиге чемпионов.

    Источник: Off The Ball

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5750

      mihail200606 11 минут назад

      Ну и? да, сын не выдающийся игрок. Брат не знаю какой..навряд ли круглый идиот.. Но СаФ давал результат? Давал.. Можно закрыть глаза на это..

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      Рейтинг: +1504

      anri1703 1 час назад

      к чему это ? Фергусон легенда посмотри на нынешнее дно из понтачей и лодырей так как то не очень хорошо что он жену сюда приплетает

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