Рой Кин: «Сын Фергюсона играл за «Юнайтед», а брат был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была трудоустроена в клубе»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что родственники экс-тренера команды сэра Алекса Фергюсона были трудоустроены в клубе.

«Сын Фергюсона Даррен играл за команду и стал чемпионом Англии. Брат тренера работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед». Удивлен, что жена Фергюсона не была трудоустроена в клубе», – приводит слова ирландца Off The Ball.