Рой Кин: «Сын Фергюсона играл за «Юнайтед», а брат был главным скаутом. Удивлен, что его жена не была трудоустроена в клубе»

Ну и? да, сын не выдающийся игрок. Брат не знаю какой..навряд ли круглый идиот.. Но СаФ давал результат? Давал.. Можно закрыть глаза на это..
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что родственники экс-тренера команды сэра Алекса Фергюсона были трудоустроены в клубе.
«Сын Фергюсона Даррен играл за команду и стал чемпионом Англии. Брат тренера работал главным скаутом «Манчестер Юнайтед». Удивлен, что жена Фергюсона не была трудоустроена в клубе», – приводит слова ирландца Off The Ball.
- Кин выступал за команду с 1993 по 2005 год (326 матчей в АПЛ, 33 гола).
- Футболист провел 67 матчей и забил девять голов за сборную Ирландии.
- Главное достижение в карьере – победа с «Манчестер Юнайтед» под руководством Фергюсона в Лиге чемпионов.