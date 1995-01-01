Дзюба: «Малгрю ждет жесткой игры от меня? Я готов. Проверим, кто лучше»

Нападающий сборной России Артем Дзюба ответил футболисту сборной Шотландии Чарльзу Малгрю, ожидающему жесткой игры от зенитовца. Завтра, 6 сентября, команды встретятся в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020.

«Малгрю ждeт особо жeсткой игры от меня? Я готов. Проверим, кто из нас лучше в этом физическом противостоянии. Большое спасибо ему, что помнит меня», – приводит слова Дзюбы «Спорт день за днем».