Дзюба: «Малгрю ждет жесткой игры от меня? Я готов. Проверим, кто лучше»

Экое же трепло.
Нападающий сборной России Артем Дзюба ответил футболисту сборной Шотландии Чарльзу Малгрю, ожидающему жесткой игры от зенитовца. Завтра, 6 сентября, команды встретятся в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020.
«Малгрю ждeт особо жeсткой игры от меня? Я готов. Проверим, кто из нас лучше в этом физическом противостоянии. Большое спасибо ему, что помнит меня», – приводит слова Дзюбы «Спорт день за днем».
- В России встречу покажет «Первый канал».
- Россия идет в группе второй.
- Шотландия занимает четвертое место, отставая от россиян на три очка.