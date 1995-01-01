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    Дзюба: «Малгрю ждет жесткой игры от меня? Я готов. Проверим, кто лучше»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба ответил футболисту сборной Шотландии Чарльзу Малгрю, ожидающему жесткой игры от зенитовца. Завтра, 6 сентября, команды встретятся в матче пятого тура отборочного цикла Евро-2020.

    «Малгрю ждeт особо жeсткой игры от меня? Я готов. Проверим, кто из нас лучше в этом физическом противостоянии. Большое спасибо ему, что помнит меня», – приводит слова Дзюбы «Спорт день за днем».

    • В России встречу покажет «Первый канал».
    • Россия идет в группе второй.
    • Шотландия занимает четвертое место, отставая от россиян на три очка.

    Источник: «Спорт день за днем»

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