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    Министр спорта России – о ситуации с «Ростов Ареной»: «Сейчас все вопросы урегулированы»

    Министр спорта России Павел Колобков заявил, что конфликт между футбольным клубом «Ростов» и управляющей компанией «Ростов Арены» урегулирован.

    – Какова ситуация на «Ростов Арене», где, по словам представителей местного футбольного клуба, их не пускали на стадион из-за задолженностей перед управляющей компанией?

    – Мы обсуждали этот вопрос с руководством региона и его губернатором. У губернатора никаких вопросов не возникает. Просто было единичное мнение пресс-атташе «Ростова», которое я прочитал в СМИ. Сейчас все вопросы урегулированы.

    Знаю, что ближайший матч команды в чемпионате России перенесен на один день – с 15 на 16 сентября. Это сделано, чтобы разобрать конструкции после концерта. Конечно, главным на таких стадионах должен быть футбол. Мы для этого строили инфраструктуру.

    Если происходят накладки, не может быть концертов в ущерб развитию футбола. Думаю, в ближайшую неделю в случае с «Ростовом» вы в этом убедитесь.

    • Ранее пресс-секретарь «Ростова» Денис Штанько заявлял, что клуб изучает возможность проведения домашних матчей в Краснодаре или Волгограде.
    • По итогам восьми туров команда делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром».

    Источник: «Известия»

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