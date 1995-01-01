Министр спорта России – о ситуации с «Ростов Ареной»: «Сейчас все вопросы урегулированы»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что конфликт между футбольным клубом «Ростов» и управляющей компанией «Ростов Арены» урегулирован.

– Какова ситуация на «Ростов Арене», где, по словам представителей местного футбольного клуба, их не пускали на стадион из-за задолженностей перед управляющей компанией?

– Мы обсуждали этот вопрос с руководством региона и его губернатором. У губернатора никаких вопросов не возникает. Просто было единичное мнение пресс-атташе «Ростова», которое я прочитал в СМИ. Сейчас все вопросы урегулированы.

Знаю, что ближайший матч команды в чемпионате России перенесен на один день – с 15 на 16 сентября. Это сделано, чтобы разобрать конструкции после концерта. Конечно, главным на таких стадионах должен быть футбол. Мы для этого строили инфраструктуру.

Если происходят накладки, не может быть концертов в ущерб развитию футбола. Думаю, в ближайшую неделю в случае с «Ростовом» вы в этом убедитесь.