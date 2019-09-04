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    Дзагоев: «Рад, что ЦСКА выпала «Алания». Это повод сыграть на родном стадионе, где я сам когда-то сидел на трибунах»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Москвичи сыграют с «Аланией».

    «Я рад, что в Кубке нам выпала именно «Алания». В последний раз бывал во Владикавказе в начале июня, когда проводил там турнир под эгидой ДФЛ.

    Для меня такой жребий — повод лишний раз съездить домой (улыбается). Сыграть на родном стадионе, где я раньше сам когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции», – сказал Дзагоев.

    • Матч пройдет 25 или 26 сентября.
    • «Алания» в зоне «Юг» ПФЛ идет шестой.
    • ЦСКА занимает в РПЛ четвертое место.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    04.09.2019 23:30
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