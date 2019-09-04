Дзагоев: «Рад, что ЦСКА выпала «Алания». Это повод сыграть на родном стадионе, где я сам когда-то сидел на трибунах»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Москвичи сыграют с «Аланией».

«Я рад, что в Кубке нам выпала именно «Алания». В последний раз бывал во Владикавказе в начале июня, когда проводил там турнир под эгидой ДФЛ.

Для меня такой жребий — повод лишний раз съездить домой (улыбается). Сыграть на родном стадионе, где я раньше сам когда-то сидел на трибунах, а когда выступал, всегда испытывал особые эмоции», – сказал Дзагоев.