Венгер: «Не могу смириться с тем, что больше никогда не буду тренировать»

Никогда не говори "никогда"...Отдохни сколько нужно,подумай не спеша,ну а потом уже решай.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что скучает по тренерской работе.
«Я до сих пор не могу смириться с тем, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью. Может быть, я мог бы вернуться на промежуточную позицию. Я хочу поделиться тем, что знаю, чему я научился. Я хотел бы еще раз пережить напряжение соревнований», – сказал Венгер.
- Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22-х лет. При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
- 69-летний Венгер покинул лондонский клуб в 2018 году.
- Француз также тренировал «Нанси», «Монако» и «Нагою Грампус».