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    Венгер: «Не могу смириться с тем, что больше никогда не буду тренировать»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что скучает по тренерской работе.

    «Я до сих пор не могу смириться с тем, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью. Может быть, я мог бы вернуться на промежуточную позицию. Я хочу поделиться тем, что знаю, чему я научился. Я хотел бы еще раз пережить напряжение соревнований», – сказал Венгер.

    • Венгер проработал в «Арсенале» на протяжении 22-х лет. При французском специалисте лондонцы трижды выигрывали чемпионат Англии.
    • 69-летний Венгер покинул лондонский клуб в 2018 году.
    • Француз также тренировал «Нанси», «Монако» и «Нагою Грампус».

    Источник: L’Équipe

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      Серж 69 50 минут назад

      Никогда не говори "никогда"...Отдохни сколько нужно,подумай не спеша,ну а потом уже решай.

      0
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      Рейтинг: +2769

      AtticusFinch 52 минуты назад

      Ну так ничего особенного он в Арсенале и не показал - только пачками французов скупал, с которыми кроме Чемпионата Англии ни хера не выигрывал...

      0
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      Рейтинг: +85

      Спартач80 1 час назад

      Хм...Лёняяяяя!!!?!!!

      0
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      Рейтинг: +4855

      Агасфер 1 час назад

      Внуков тренируй.

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