Венгер: «Не могу смириться с тем, что больше никогда не буду тренировать»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что скучает по тренерской работе.

«Я до сих пор не могу смириться с тем, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью. Может быть, я мог бы вернуться на промежуточную позицию. Я хочу поделиться тем, что знаю, чему я научился. Я хотел бы еще раз пережить напряжение соревнований», – сказал Венгер.