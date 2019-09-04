Погребняк покрасил волосы в белый цвет

Нападающий «Урала» Павел Погребняк перекрасился в блондина.
«Перерыв в чемпионате – время перемен! 100% к лучшему», – написала пресс-служба «Урала» в твиттере, выложив фото с Погребняком.
Супруга футболиста Мария Погребняк также поделилась фотографией с новой прической мужа.
- В нынешнем сезоне Премьер-лиги 35-летний Погребняк принял участие в трех играх за «Урал, но не отметился результативными действиями.
- Контракт экс-форварда сборной России с «Уралом» рассчитан до июня 2020 года.
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— ФК Урал (@FCURAL) September 4, 2019