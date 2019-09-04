Погребняк покрасил волосы в белый цвет

Нападающий «Урала» Павел Погребняк перекрасился в блондина.

«Перерыв в чемпионате – время перемен! 100% к лучшему», – написала пресс-служба «Урала» в твиттере, выложив фото с Погребняком.

Супруга футболиста Мария Погребняк также поделилась фотографией с новой прической мужа.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 35-летний Погребняк принял участие в трех играх за «Урал, но не отметился результативными действиями.

Контракт экс-форварда сборной России с «Уралом» рассчитан до июня 2020 года.

twit text — ФК Урал (@FCURAL) September 4, 2019