КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Зенитом» на 425 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет решил оштрафовать «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

«За использование и бросание пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 190 тысяч рублей. Также болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения, за это полагается штраф размером в 60 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров, клуб получает штраф в 75 тысяч рублей, помимо этого, фанаты вывесили оскорбительные баннеры, штраф – 100 тысяч рублей», – цитирует ТАСС Григорьянца.

По его словам, за скандирование оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей, за использование пиротехники – на 90 тысяч рублей.