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    КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Зенитом» на 425 тысяч рублей

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет решил оштрафовать «Спартак» на 425 тыс. рублей по итогам матча 8-го тура РПЛ против «Зенита».

    «За использование и бросание пиротехнических изделий «Спартак» оштрафован на 190 тысяч рублей. Также болельщики красно-белых скандировали оскорбительные выражения, за это полагается штраф размером в 60 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей, выразившиеся в демонстрации несогласованных баннеров, клуб получает штраф в 75 тысяч рублей, помимо этого, фанаты вывесили оскорбительные баннеры, штраф – 100 тысяч рублей», – цитирует ТАСС Григорьянца.

    По его словам, за скандирование оскорбительных выражений «Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей, за использование пиротехники – на 90 тысяч рублей.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +107

      Завулон new new 18 минут назад

      Нормально так пол ляма на пустом месте за 2 часа.

      0
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      Рейтинг: +567

      Дима Цэ > Завулон new new 10 минут назад

      для них это не деньги) один раз в ресторан сходить и угостить всех посетителей шампанским)))

      0
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      Рейтинг: +5935

      батог 18 минут назад

      За пиротехнику разница 100 тыс. р.! Артурчик, у бомжей что пистоны были что ли ???

      1
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      Рейтинг: +79

      Спартач80 > батог 16 минут назад

      Там и оскорбительные выражения-разница в 10-ку....Ну как бы с бедняков поменьше....

      1
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      Рейтинг: +2744

      mdu86 19 минут назад

      "...оштрафовал «Спартак» за матч с «Зенитом»..." - ученик начальных классов придумывал заголовок?..

      2
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      Рейтинг: +79

      Спартач80 > mdu86 13 минут назад

      За наглость.Как они посмели играть против газпрёмовского детища?!

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