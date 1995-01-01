РПЛ. «Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова

Завершился центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Гости победили со счетом 1:0. Гол Гол дальним ударом на 41-й минуте забил защитник Юрий Жирков.

Петербуржцы набрали 17 очков и делят первое место с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестую строчку, отставая на три балла.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Жирков, 41.

Спартак: Максименко, Рассказов, Джикия, Айртон, Жиго, Гулиев (Умяров, 74), Зобнин, Бакаев (Мельгарехо, 83), Шюррле, Тиль, Ларссон (Понсе, 64).

Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Жирков (Кузяев, 85), Оздоев, Ригони (Ерохин, 46), Барриос, Дзюба, Азмун (Шатов, 76).

Предупреждения: Гулиев, 3; Айртон, 15 – Оздоев, 27; Ригони, 44; Жирков, 54; Иванович, 61; Дуглас, 65.

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