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    РПЛ. «Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова

    Завершился центральный матч 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

    Гости победили со счетом 1:0. Гол Гол дальним ударом на 41-й минуте забил защитник Юрий Жирков.

    Петербуржцы набрали 17 очков и делят первое место с «Краснодаром» и «Ростовом». «Спартак» занимает шестую строчку, отставая на три балла.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Жирков, 41.

    Спартак: Максименко, Рассказов, Джикия, Айртон, Жиго, Гулиев (Умяров, 74), Зобнин, Бакаев (Мельгарехо, 83), Шюррле, Тиль, Ларссон (Понсе, 64).

    Зенит: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Жирков (Кузяев, 85), Оздоев, Ригони (Ерохин, 46), Барриос, Дзюба, Азмун (Шатов, 76).

    Предупреждения: Гулиев, 3; Айртон, 15 – Оздоев, 27; Ригони, 44; Жирков, 54; Иванович, 61; Дуглас, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:59
    Комментарии282
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    • ...
      Рейтинг: +2836

      paracetamol 18 минут назад

      Зенит - чемпион!

      1
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      Рейтинг: +2022

      aaaaahhhh > paracetamol 16 минут назад

      это что, хохма такая?:)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1599

      knikos > aaaaahhhh 14 минут назад

      Это факт ! И факт очевидный и неоспоримый ! Зенит - действующий чемпион !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1253

      Антон bx14e 20 минут назад

      Зимой может к Вам Промес вернется)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +556

      Сергей Александрович 30 минут назад

      Медленный скучный футбол

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1305

      Shaitan. 33 минуты назад

      Жирков шикарный гол положил, в остальном печаль... Игры последние матчи вообще нет, даже задумки не видно... С такой игрой в ЛЧ звездец будет

      3
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Кафель Безмозгов 37 минут назад

      Зенит жалок и ему ничего не светит, Шпартак велыкий клупп !!! Зенит забил случайно, вот мы велыкие и народные ! Мы можем играть в стеночку !

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6423

      ivanthebest 37 минут назад

      Не лучший матч Спартака, однако даже при этом, более справедливым исходом была бы ничья. Не буду в кого-то бросаться, однако смена тренера сейчас ни к чему хорошему не приведёт. Раз уж Федун накупил игроков под стиль Кононова, нужно дать Конону время до перерыва показать всё на что способен. Не будет игры и результата, тогда до свидания.

      Зенит ничем не удивил, крайне тусклая и унылая игра. В прочем, Уфа у Семака играла точно также. Г..вно-футбол, один какой-нибудь стандарт, рикошет, обрез и всё. Всё остальное время катают вату. Даже Азмун который дотащил весной зину до чемпионства, стал играть уныло и тускло. В ЛЧ, где уровень соперников куда выше, чем в РПЛ зенит за все оплошности накажут, а забить дурака навряд ли дадут.

      0
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      Рейтинг: +1748

      Ruryu 39 минут назад

      Деревенский бей-беги...,что одна команда,что другая. Было ощущение,что играет фнл,или аутсайдеры премьер-лиги. Гол,конечно,замечательный(!!!). Все остальное,хрень...

      2
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      Рейтинг: +3661

      sochi-2013 44 минуты назад

      Самая скучная игра между ними.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +410

      lexazenit_89 52 минуты назад

      ВСЕХ БОЛЕЛ ЗЕНИТА С ПОБЕДОЙ !!!! ЖИРКОВ КРАСАВА !!!!!ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!!

      5
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      Рейтинг: +83

      1974valik > lexazenit_89 37 минут назад

      Ростов-чемпион.Вы ошиблись

      1
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      ...
      Рейтинг: +1599

      knikos > 1974valik 25 минут назад

      Зенит - действующий чемпион. Будет ли Ростов чемпионом ...в мае и увидим !

      0
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      Рейтинг: +1253

      Антон bx14e 59 минут назад

      Сборная "деревянных ремесленников":
      джанаев
      васин-нойштедтер-набиулин-новосельцев
      зобнин-оздоев-ерохин-юсупов
      дзюба-один такой

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      Рейтинг: +459

      Makaweli > Антон bx14e 30 минут назад

      Мирзова и Джордона Ларсона им в придачу

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      Рейтинг: +1253

      Антон bx14e > Makaweli 22 минуты назад

      так много деревях-миллионщиков в нашем футболе,что не все убираются)) спасибо лимиту!
      Раньше на равне с Карвальо был Жирков(и прочие),когда Зенит выиграл в 2008-м уефа,там костяк вообще был русский!
      а теперь...??? лядство-паразитство...
      ..Тарасова забыл включить первым номером.

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