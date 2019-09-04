Джикия: «Конфликт с Оздоевым? Это уже старая история. У нас общая цель»

общая щель..
Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал конфликт с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.
«Конфликт с Оздоевым? Это уже старая история. У нас общая цель, думаем только о том, что предстоит сделать», — сказал Джикия.
Джикия и Оздоев находятся в расположении сборной России.
Ранее Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Магомедом Оздоевым.
- Между игроками случился конфликт в концовке встречи.
- После окончания игры футболисты повздорили в подтрибунном помещении.