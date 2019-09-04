Джикия: «Конфликт с Оздоевым? Это уже старая история. У нас общая цель»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал конфликт с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.

«Конфликт с Оздоевым? Это уже старая история. У нас общая цель, думаем только о том, что предстоит сделать», — сказал Джикия.

Джикия и Оздоев находятся в расположении сборной России.

Ранее Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Магомедом Оздоевым.