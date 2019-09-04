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    Джикия: «Конфликт с Оздоевым? Это уже старая история. У нас общая цель»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал конфликт с полузащитником «Зенита» Магомедом Оздоевым.

    «Конфликт с Оздоевым? Это уже старая история. У нас общая цель, думаем только о том, что предстоит сделать», — сказал Джикия.

    Джикия и Оздоев находятся в расположении сборной России.

    Ранее Джикия после матча 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, что произошло между ним и Магомедом Оздоевым.

    • Между игроками случился конфликт в концовке встречи.
    • После окончания игры футболисты повздорили в подтрибунном помещении.

    Источник: Sport24

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