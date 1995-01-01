Агент Кварацхелии: «Семин много сделал для грузинского народа. Палыч – легенда. Очень сильная личность»

Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели оценил вклад главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в грузинских футболистов. Грузин считает специалиста легендой.

«В Казани грузины хорошо адаптируются, как и в «Локомотиве». Вообще Юрий Сeмин много сделал для грузинского народа. Палыч для нас – легенда. Малхаз Асатиани, Михаил Ашветия, Заза Джанашия – это всe Палыч. Чего мне его хвалить, вы и сами знаете – очень сильная личность.

Не зря он взял Кварацхелию. Сeмин никогда не возьмeт молодого футболиста, если 150 раз его не проверит. Значит, что-то в этом парне есть», – сказал Джугели в интервью «БИЗНЕС Online».