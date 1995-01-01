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    Агент Кварацхелии: «Семин много сделал для грузинского народа. Палыч – легенда. Очень сильная личность»

    Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели оценил вклад главного тренера «Локомотива» Юрия Семина в грузинских футболистов. Грузин считает специалиста легендой.

    «В Казани грузины хорошо адаптируются, как и в «Локомотиве». Вообще Юрий Сeмин много сделал для грузинского народа. Палыч для нас – легенда. Малхаз Асатиани, Михаил Ашветия, Заза Джанашия – это всe Палыч. Чего мне его хвалить, вы и сами знаете – очень сильная личность.

    Не зря он взял Кварацхелию. Сeмин никогда не возьмeт молодого футболиста, если 150 раз его не проверит. Значит, что-то в этом парне есть», – сказал Джугели в интервью «БИЗНЕС Online».

    • Кварацхелия покинул «Локомотив» летом.
    • Названные Джугели футболисты работали с Семиным в московском клубе.
    • По словам агента, за его клиентом Кварацхелией следит «Арсенал».

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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