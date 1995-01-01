Булыкин: «Трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвел итоги трансферной кампании клуба. Функционер считает, что она велась с умом.

«Оценивать прошедшую трансферную кампанию мы сможем через полгода. По прошествии этого срока можно будет утверждать, удачно ли все сделали, пришлись ли новички ко двору.

Но можно точно сказать, что трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно. То есть коллегиально с тренером, руководством клуба и спортивным департаментом. Я считаю это правильным моментом.

А также то, что не было потрачено чрезмерных средств», – сказал Булыкин «Известиям».