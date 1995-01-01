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    Булыкин: «Трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно»

    Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвел итоги трансферной кампании клуба. Функционер считает, что она велась с умом.

    «Оценивать прошедшую трансферную кампанию мы сможем через полгода. По прошествии этого срока можно будет утверждать, удачно ли все сделали, пришлись ли новички ко двору.

    Но можно точно сказать, что трансферная кампания «Локомотива» проводилась с умом и коллективно. То есть коллегиально с тренером, руководством клуба и спортивным департаментом. Я считаю это правильным моментом.

    А также то, что не было потрачено чрезмерных средств», – сказал Булыкин «Известиям».

    • Самое дорогое летнее приобретение «Локомотива» – полузащитник Гжегож Крыховяк (12 миллионов евро).
    • Москвичи не продали летом ни одного игрока.
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22348

      zra78 1 минуту назад

      С умом??? Да вообще её не было,двойка за трансферную компанию

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7311

      parevg 27 минут назад

      А как Мурило, коллективно с тренером купили, если шПалыч о нем ничего не знал???

      2
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