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    Гендиректор КАМАЗа – о жеребьевке Кубка России: «Мы хотели «Спартак»! Народная команда»

    Генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов прокомментировал результат жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Татарстанцы попали на «Спартак».

    — Мы хотели «Спартак»! Конечно, на стадионе будет биток. Кстати, еще за два дня до жеребьевки мы прорабатывали ценовую программу на кубковую игру, но многое зависело от жребия: «Спартак» — это одно, а «Оренбург» — другое.

    — Какого мнения о нынешнем «Спартаке»?

    — У нас многие в Челнах болеют за красно-белых. Народная команда. А мнения неоднозначные. Периодически у него все получается, периодически — не очень. К сожалению, чего-то спартаковцам не хватило, чтобы пройти в групповую стадию Лиги Европы. Тяжело давать оценки из вне. Мы видим, что «Спартак» перестраивается.

    • КАМАЗ лишь ввиду дополнительных показателей не лидирует сейчас в зоне «Урал-Поволжье» ПФЛ.
    • «Спартак» в РПЛ идет шестым.
    • Матч состоится 25 или 26 сентября.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3000

      Дядя Серёжа 30 минут назад

      Все хотят Спартак. А я аж 54 года, с первого класса.

      0
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      Рейтинг: +6475

      ivanthebest 39 минут назад

      Удачи нашим ребятам. Хороший жребий для нас. Могло быть куда хуже и что самое важное - дальше. Команду из ПФЛ нужно обыгрывать не заморачиваясь.

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      Рейтинг: +19775

      oyabun 1 час назад

      Все хотят Спартак. С одной стороны можно подзаработать на большом количестве болельщиков, желающих прийти на матч, а с другой стороны сами футболисты будут очень стараться показать себя, чтобы в этот Спартак их пожелали забрать. Пропиарить себя, выражаясь современными терминами.

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      Рейтинг: +2777

      RotBerg > oyabun 1 час назад

      А с третьей стороны , Спартак от кого только не вылетает в рамках отбора)) кубок это или раунд квалификации обрсраться шансы у спартака всегда высоки)

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