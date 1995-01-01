Гендиректор КАМАЗа – о жеребьевке Кубка России: «Мы хотели «Спартак»! Народная команда»

Генеральный директор КАМАЗа Айнур Миннеханов прокомментировал результат жеребьевки 1/16 финала Кубка России. Татарстанцы попали на «Спартак».

— Мы хотели «Спартак»! Конечно, на стадионе будет биток. Кстати, еще за два дня до жеребьевки мы прорабатывали ценовую программу на кубковую игру, но многое зависело от жребия: «Спартак» — это одно, а «Оренбург» — другое.

— Какого мнения о нынешнем «Спартаке»?

— У нас многие в Челнах болеют за красно-белых. Народная команда. А мнения неоднозначные. Периодически у него все получается, периодически — не очень. К сожалению, чего-то спартаковцам не хватило, чтобы пройти в групповую стадию Лиги Европы. Тяжело давать оценки из вне. Мы видим, что «Спартак» перестраивается.