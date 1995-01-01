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    Лукас Сантос: «Фернандес пообещал, что поможет в адаптации, в бытовых вопросах»

    Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился впечатлениями от домашнего стадиона москвичей. Бразильца арендовали летом у клуба «Васко да Гама».

    «Потрясающий стадион! Даже не представляю, что будет, когда он заполнится! Я испытал сильные, яркие чувства. И приняли меня здесь с большой теплотой, вижу доброе отношение людей.

    Я смотрел игру против тульского «Арсенала» (2:1) и после матча созвонился с Марио Фернандесом. Он пообещал, что будет помогать мне в адаптации, в бытовых вопросах. Я благодарен Марио и всем остальным за такой приeм!» – сказал Сантос.

    • После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
    • Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.
    • ЦСКА в РПЛ идет четвертым.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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