Лукас Сантос: «Фернандес пообещал, что поможет в адаптации, в бытовых вопросах»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился впечатлениями от домашнего стадиона москвичей. Бразильца арендовали летом у клуба «Васко да Гама».
«Потрясающий стадион! Даже не представляю, что будет, когда он заполнится! Я испытал сильные, яркие чувства. И приняли меня здесь с большой теплотой, вижу доброе отношение людей.
Я смотрел игру против тульского «Арсенала» (2:1) и после матча созвонился с Марио Фернандесом. Он пообещал, что будет помогать мне в адаптации, в бытовых вопросах. Я благодарен Марио и всем остальным за такой приeм!» – сказал Сантос.
- После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
- Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.
- ЦСКА в РПЛ идет четвертым.