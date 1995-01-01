Лукас Сантос: «Фернандес пообещал, что поможет в адаптации, в бытовых вопросах»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился впечатлениями от домашнего стадиона москвичей. Бразильца арендовали летом у клуба «Васко да Гама».

«Потрясающий стадион! Даже не представляю, что будет, когда он заполнится! Я испытал сильные, яркие чувства. И приняли меня здесь с большой теплотой, вижу доброе отношение людей.

Я смотрел игру против тульского «Арсенала» (2:1) и после матча созвонился с Марио Фернандесом. Он пообещал, что будет помогать мне в адаптации, в бытовых вопросах. Я благодарен Марио и всем остальным за такой приeм!» – сказал Сантос.