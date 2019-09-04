Сорокин: «Казань стала мне родной, но «Краснодар» – топ-клуб»

Защитник «Рубина» Егор Сорокин объяснил, чем руководствовался, когда соглашался на переход в «Краснодар».

«Краснодар» давно проявил интерес: Владимир Леонидович Хашиг, генеральный директор клуба. позвонил, объяснил, почему меня хотят видеть в команде. Сказал, что мне надо расти, и в перспективах развития наши взгляды совпали. С Мурадом Мусаевым и Сергеем Галицким я пока не общался.

«Краснодар» быстро нашел общий язык с «Рубином», и трансфер состоялся. «Краснодар» – топ-клуб, который развивается семимильными шагами. Это шаг вперед для меня и моей карьеры. Буду рад присоединиться к команде в конце сезона.

В чем отличие предложения «Краснодара» от тех, что поступали в прошлом году? От «Краснодара» я увидел намного большую заинтересованность – это сыграло свою роль. Думаю, все сделал правильно.

В «Рубине» я остаюсь в аренде до конца сезона. Этот клуб вложил в меня многое, воспитал. Здесь я вышел на новый уровень, был впервые вызван в сборную. Казань уже стала для меня родной. Сейчас здесь строится новая команда, и я хочу ей помочь. Буду стараться и выкладываться по максимуму, чтобы приносить пользу. У «Краснодара» есть опция вернуть меня из аренды уже зимой, но сейчас все мои мысли только с «Рубином», – заявил футболист.