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    Нойштедтер: «В нашу штрафную прилетел огромный камень. Я показал судье, а он: «Да убери его и играй»

    Защитник «Динамо» Роман Нойштедтер рассказал о выступлении в Турции в составе «Фенербахче».

    – Что чувствовали в прошлом сезоне, когда в «Фенербахче» сменилось несколько тренеров, а команда не попала даже в Лигу Европы?

    – Был очень тяжелый сезон– и для игроков, и для фанатов. Все игроки хорошие, но команда не сложилась, не удалось показать высокий уровень. Болельщики, конечно, свистели – это нормально, мы должны были бороться за чемпионство, а вместо этого очень плохо играли. Но тем не менее люди ходили на стадион и поддерживали нас. Некоторые болельщики думают, что игрокам все равно, но это неправда – мы больше всех переживаем.

    – На чужих турецких стадионах сталкивались с буйными болельщиками?

    – Ну да, кидали камни и бутылки воды в наш автобус. В моем втором стамбульском сезоне где-то на выезде мы вели 2:0 или 3:0, и в нашу штрафную прилетел огромный камень. Я показал судье, а он: «Да убери его и играй». Если в голову попали зажигалкой: «Заклей и играй дальше». А однажды в нашего вратаря кинули полуторалитровой бутылкой. Такое у них считается нормой. Но мне интересно было жить эти три года в Турции и знакомиться с новой культурой.

    – Как там отреагировали на ваш гол в ворота сборной Турции?

    – Некоторые возмутились: «Почему ты празднуешь гол в наши ворота?» Но я же играю за Россию – разве не могу радоваться голу своей страны? Тем более это мой первый гол за сборную. Кстати, в Стамбул из Сочи я возвращался в самолете сборной Турции. Знакомые игроки подкалывали: «Забил, а теперь еще летишь с нами».

    • В 2016-м Роман перешел из «Шальке» в «Фенербахче».
    • Этим летом защитник был куплен «Динамо».

    Источник: ВТБ Россия

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4845

      Агасфер 14 минут назад

      Выжил-уже хорошо.

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      Рейтинг: +751

      AHTUNGBOL 19 минут назад

      Да у нас цивилизованная Европа просто...

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