Карпова – о российском женском футболе: «Меня бесит, как тут все устроено»

Нападающая «Севильи» Надежда Карпова рассказала о популярности и главных проблемах женского футбола.

– Кроме тебя, я не знаю ни одной российской футболистки, которая была бы настоящей медиа-персоной.

– Потому что я изначально для себя поняла, что я смогу сделать в этой нише. Когда у меня зарплата была 30 000 рублей, я быстро поняла, что основной мой доход будет связан с рекламой. И я начала ко всем штукам, которые мне предлагают, относиться открыто и идти навстречу. Завела Инстаграм. Когда меня стали зазывать на разные YouTube-каналы, предлагать сниматься в челленджах, когда звали на первые интервью, даже какие-то супернесерьезные, я всегда ходила. И в медиа увидели, что я не против коммуницировать, и за счет этого я и стала суперразвиваться.

– То есть, в условиях, когда пока еще, к сожалению, в женском футболе нет релевантных зарплат, надо «добирать» за счет публичности?

– Нет, все равно в футболе ты должен в первую очередь играть. Уже после этого тобой начнут интересоваться. Если ты из себя ничего не представляешь в своей сфере деятельности, а тупо начинаешь торговать лицом, долго не протянешь. И это точно не моя история. У меня всегда на первом месте футбол, а все остальное из этого вытекает. Я просто кайфую от той жизни, которая есть помимо футбола, – и открыто к этому отношусь.

– У тебя есть опыт и в России, и за границей. На твой взгляд, какие сейчас есть главные проблемы в российском женском футболе?

– Меня бесит, как тут все устроено. Не совсем понятно как построен календарь: бывает по две игры в неделю, а бывает перерыв между играми в месяц. Хочется, чтобы был нормальный график, максимально похожий на европейский, хотя бы по количеству игр. И хотелось бы, чтобы максимально позаботились и о болельщиках тоже, потому что их и так не много, а когда игру делают во вторник, например, в десять утра, сложно собрать народ. Недостаточно освещаются матчи и события. Ну сделайте вы в каком-нибудь издании, которое читают люди, интересующиеся спортом, колонку о женском футболе! Нужно развивать у людей интерес. Возможно, это тоже зависит от нехватки средств и финансирования женского футбола. Мне кажется, в России не много людей, которые способны адекватно оценить перспективу развития. Все хотят быстрого возврата денег и окупаемости по щелчку пальцев. Но думаю, мы все равно придем к развитию женского футбола, это неизбежно. Например скоро появится женский «Реал Мадрид», это будет огромный хайп, и я думаю, многие люди наконец-то скажут: «Вау! Женский футбол!». Надеюсь, среди этих людей будут инвесторы.