Круговой: «Анюкову предложили должность в «Зените». Через две недели он говорит: «Ну нахрен, я не наигрался». И поехал в «Крылья»

Защитник «Уфы», принадлежащий «Зениту», Данил Круговой рассказал, почему Александр Анюков летом отказался от должности в Санкт-Петербурге и отправился играть за «Крылья Советов».

«Я знаю ситуацию. Ему предложили должность в команде. Потом на сборах расставлял фишки, но проходит две недели и говорит: «Ну его нахрен, я еще не наигрался». И поехал в «Крылья», – поделился Круговой.