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    Круговой: «Анюкову предложили должность в «Зените». Через две недели он говорит: «Ну нахрен, я не наигрался». И поехал в «Крылья»

    Защитник «Уфы», принадлежащий «Зениту», Данил Круговой рассказал, почему Александр Анюков летом отказался от должности в Санкт-Петербурге и отправился играть за «Крылья Советов».

    «Я знаю ситуацию. Ему предложили должность в команде. Потом на сборах расставлял фишки, но проходит две недели и говорит: «Ну его нахрен, я еще не наигрался». И поехал в «Крылья», – поделился Круговой.

    • 36-летний Анюков в текущем сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча.
    • Защитник – воспитанник самарского футбола.
    • Главное достижение в карьере Анюкова – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом» в 2008 году.

    Источник: Sports.ru

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