Караваев, Сутормин и Малком – в заявке «Зенита» на групповой этап Лиги чемпионов

«Зенит» опубликовал список игроков, которые попали в заявку команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин;

Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков;

Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

В список «B» вошли: Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.