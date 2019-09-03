Караваев, Сутормин и Малком – в заявке «Зенита» на групповой этап Лиги чемпионов

Сутормин картонный,или его дубликат???
«Зенит» опубликовал список игроков, которые попали в заявку команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин;
Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников;
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков;
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
В список «B» вошли: Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.
- Петербуржцы впервые с сезона-2015/16 сыграют в ЛЧ.
- Соперники по групповому этапу – «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».