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    Караваев, Сутормин и Малком – в заявке «Зенита» на групповой этап Лиги чемпионов

    «Зенит» опубликовал список игроков, которые попали в заявку команды для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин;

    Защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников;

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков;

    Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

    В список «B» вошли: Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев, Илья Воробьев.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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