Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Бекхэм: «Возглавить сборную Англии? Это работа мечты»

    Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм порассуждал о возможности возглавить национальную команду своей страны.

    «Я бы, конечно, рассмотрел возможность возглавить сборную Англии, ведь я страстный англичанин и страстно отношусь к национальной команде, но был бы я хорош в этом? Кто знает?

    Это работа мечты, но Гарет (Саутгейт) делает самую невероятную работу для нас прямо сейчас. Он вернул в сборную энергию и радость, и болельщики, включая меня, наслаждаются этим», – сказал Бекхэм.

    • 44-летний экс-полузащитник выступал за сборную Англии с 1996 по 2009 год.
    • Бекхэм провел за национальную команду 115 матчей и забил 17 голов.
    • Тренерского опыта у него нет.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73609
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru