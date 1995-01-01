Бекхэм: «Возглавить сборную Англии? Это работа мечты»

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм порассуждал о возможности возглавить национальную команду своей страны.

«Я бы, конечно, рассмотрел возможность возглавить сборную Англии, ведь я страстный англичанин и страстно отношусь к национальной команде, но был бы я хорош в этом? Кто знает?

Это работа мечты, но Гарет (Саутгейт) делает самую невероятную работу для нас прямо сейчас. Он вернул в сборную энергию и радость, и болельщики, включая меня, наслаждаются этим», – сказал Бекхэм.