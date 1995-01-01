Алексис Санчес: «Я в «Интере», чтобы бороться за трофеи»

Новичок «Интера» Алексис Санчес дал комментарии по поводу своего перехода в миланский клуб.

«У меня все та же любовь к футболу и желание побеждать. Я рад оказаться в «Интере», в котором собраны отличные игроки. Это крепкая команда. Я здесь, чтобы бороться за трофеи», – сказал чилийский форвард.