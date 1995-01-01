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    Алексис Санчес: «Я в «Интере», чтобы бороться за трофеи»

    Новичок «Интера» Алексис Санчес дал комментарии по поводу своего перехода в миланский клуб.

    «У меня все та же любовь к футболу и желание побеждать. Я рад оказаться в «Интере», в котором собраны отличные игроки. Это крепкая команда. Я здесь, чтобы бороться за трофеи», – сказал чилийский форвард.

    • 29 августа «Интер» объявил о годичной аренде футболиста.
    • 30-летний Санчес перешел в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед».
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
    • Нападающий выбрал себе 7-й игровой номер.
    • Бестрофейная серия «Интера» длится с мая 2011 года, когда команда выиграла Кубок Италии.

    Источник: Официальный твиттер «Интера»

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