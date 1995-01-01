Алексис Санчес: «Я в «Интере», чтобы бороться за трофеи»

Новичок «Интера» Алексис Санчес дал комментарии по поводу своего перехода в миланский клуб.
«У меня все та же любовь к футболу и желание побеждать. Я рад оказаться в «Интере», в котором собраны отличные игроки. Это крепкая команда. Я здесь, чтобы бороться за трофеи», – сказал чилийский форвард.
- 29 августа «Интер» объявил о годичной аренде футболиста.
- 30-летний Санчес перешел в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед».
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Нападающий выбрал себе 7-й игровой номер.
- Бестрофейная серия «Интера» длится с мая 2011 года, когда команда выиграла Кубок Италии.