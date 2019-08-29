Алексис Санчес перешел в «Интер» на правах аренды

«Манчестер Юнайтед» в своем твиттере объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса в «Интер».

Чилиец присоединился к миланскому клубу на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня 2020 года.

Другие детали сделки не разглашаются. По данным La Gazzetta dello Sport, у «Интера» будет право выкупа футболиста за 15 миллионов евро.