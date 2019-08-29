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    Алексис Санчес перешел в «Интер» на правах аренды

    «Манчестер Юнайтед» в своем твиттере объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса в «Интер».

    Чилиец присоединился к миланскому клубу на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня 2020 года.

    Другие детали сделки не разглашаются. По данным La Gazzetta dello Sport, у «Интера» будет право выкупа футболиста за 15 миллионов евро.

    • Санчес выступал за «МЮ» с января 2018 года.
    • В активе 30-летнего форварда 45 матчей в составе манкунианской команды, пять забитых голов и девять ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    29.08.2019 22:45
    Комментарии8
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      Рейтинг: +48

      Migele 2 минуты назад

      В Арсенале рулил, а теперь...никому не нужен...почти...

      0
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      Рейтинг: +410

      KPCCSPB 6 минут назад

      До 15 скатился)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3229

      dinar7777dinar 25 минут назад

      Приспособленец. Будет трутнем то Конте долго это терпеть не будет .

      0
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      Рейтинг: +3229

      dinar7777dinar 26 минут назад

      Удинезе барселона арсенал мю Интер нормально гастролирует алексис санчес .

      0
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      Рейтинг: +3229

      dinar7777dinar 26 минут назад

      Алексис приехал на скамейке стричь бабло . Хотя если у него есть желание играть в футбол то он знает итальянский чемп .

      0
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      Рейтинг: +36

      АКМ-74У 1 час назад

      Интересно будет в этом сезоне посмотреть на Интер

      0
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      Рейтинг: +1950

      BlackMurder 1 час назад

      С Баварии весь мир чтоль начал пример брать в плане аренд?)))

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      Рейтинг: +8448

      DeStar 1 час назад

      нормально так,

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