Алексис Санчес перешел в «Интер» на правах аренды

В Арсенале рулил, а теперь...никому не нужен...почти...
«Манчестер Юнайтед» в своем твиттере объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса в «Интер».
Чилиец присоединился к миланскому клубу на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня 2020 года.
Другие детали сделки не разглашаются. По данным La Gazzetta dello Sport, у «Интера» будет право выкупа футболиста за 15 миллионов евро.
- Санчес выступал за «МЮ» с января 2018 года.
- В активе 30-летнего форварда 45 матчей в составе манкунианской команды, пять забитых голов и девять ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.