Роналду назван игроком года в Португалии в десятый раз

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года в Португалии.

Роналду получил приз от Федерации футбола Португалии на церемонии вручения наград Quinas de Ouro. За награду также боролись Жоау Фелиш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Невеш.