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    Роналду назван игроком года в Португалии в десятый раз

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года в Португалии.

    Роналду получил приз от Федерации футбола Португалии на церемонии вручения наград Quinas de Ouro. За награду также боролись Жоау Фелиш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Невеш.

    • 34-летний форвард получил приз в четвертый раз подряд, в десятый раз – за все время. С 2007 года Роналду не выигрывал эту награды только в 2010-м и 2014 году.
    • В прошлом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 43 матча, забил 28 голов и отдал 10 ассистов.

    Источник: A Bola

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