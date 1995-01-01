Роналду назван игроком года в Португалии в десятый раз

Он и в 40 её получит(чекайте)))))
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком года в Португалии.
Роналду получил приз от Федерации футбола Португалии на церемонии вручения наград Quinas de Ouro. За награду также боролись Жоау Фелиш, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Невеш.
- 34-летний форвард получил приз в четвертый раз подряд, в десятый раз – за все время. С 2007 года Роналду не выигрывал эту награды только в 2010-м и 2014 году.
- В прошлом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 43 матча, забил 28 голов и отдал 10 ассистов.