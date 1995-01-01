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    Кварацхелия: «Болельщики «Локо» писали мне всякое. Я просто терпел эти нападки»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия рассказал о реакции болельщиков «Локомотива» на его уход из команды.

    «Много ли прилетало гневных сообщений от болельщиков «Локо» в директ? Да, писали всякое. Люди так показывают обиду, кто-то обозлен. Так бывает, я это принял и просто терпел эти нападки. Я понимаю, что болельщикам обидно, когда игрок уходит из их любимой команды

    Семин? Он пожелал мне удачи и успешного футбольного будущего. Мы хорошо разошлись. Конечно, ему было обидно, что я ухожу. Но я не виноват, что так произошло. Игроки уходят из клубов, это часть футбола. Я с уважением отношусь к «Локомотиву», поэтому не праздновал свой гол в их ворота», – сказал Кварацхелия.

    • Кварацхелия выступал за «Локомотив» с февраля по май этого года.
    • В составе столичной команды хавбек провел 10 матчей и забил один гол.
    • В «Рубин» он перебрался на правах свободного агента.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +866

      Romantic2010 19 минут назад

      Надеюсь не задержишься в рпл...Уедешь в европу! Успехов!

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