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    Кварацхелия подписал с «Рубином» пятилетний контракт

    Стали известны условия трансфера полузащитника Хвичи Кварацхелии из грузинского «Металлурга» в «Рубин». Контракт футболиста с казанцами рассчитан на пять лет.

    18-летний игрок вторую часть сезона-2018/20 провел в аренде в «Локомотиве». Главный тренер Юрий Семин хотел, чтобы футболист не покидал московский клуб.

    • Кварацхелия провел за московский клуб 10 матчей и записал на свой счет один забитый мяч.
    • Грузинец – уроженец Тбилиси.
    • Футбольное образование игрок получал в академии тбилисского «Динамо».

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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