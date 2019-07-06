Кварацхелия подписал с «Рубином» пятилетний контракт

Стали известны условия трансфера полузащитника Хвичи Кварацхелии из грузинского «Металлурга» в «Рубин». Контракт футболиста с казанцами рассчитан на пять лет.

18-летний игрок вторую часть сезона-2018/20 провел в аренде в «Локомотиве». Главный тренер Юрий Семин хотел, чтобы футболист не покидал московский клуб.