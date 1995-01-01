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    «Оренбург» исключил новичка команды Эди Готлиба из заявки по причине тяжелой травмы

    Защитник «Оренбурга» Эдуард (Эди) Готлиб исключен из заявки клуба на участие в осенней части РПЛ.

    «В связи с тяжелой травмой Эдуарда Готлиба, которая потребует длительного лечения и восстановления, по согласованию с самим футболистом, Эдуард временно исключен из заявки ФК «Оренбург» на участие в осенней части чемпионата РПЛ (в российскую Премьер-Лигу предоставлено медицинское заключение). Желаем Эди здоровья и ждем скорейшего его возвращения в состав команды», – говорится на сайте «Оренбурга».

    Источник: Официальный сайт «Оренбурга»

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