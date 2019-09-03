Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в августе

Гол нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича в матче с «Ахматом» (1:2) был признан лучшим голом августа в РПЛ.

«Эксперты «Матч Премьер» и РПЛ отдали свои голоса за гол Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата», – говорится в сообщении лиги в твиттере.

5 августа «Оренбург» на выезде проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.

Деспотович забил на 64-й минуте матча, сравняв счет ударом через себя.

В восьми матчах текущего сезона Деспотович забил четыре гола.