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    Гол Деспотовича «Ахмату» признан лучшим в августе

    Гол нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича в матче с «Ахматом» (1:2) был признан лучшим голом августа в РПЛ.

    «Эксперты «Матч Премьер» и РПЛ отдали свои голоса за гол Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата», – говорится в сообщении лиги в твиттере.

    • 5 августа «Оренбург» на выезде проиграл «Ахмату» со счетом 1:2.
    • Деспотович забил на 64-й минуте матча, сравняв счет ударом через себя.
    • В восьми матчах текущего сезона Деспотович забил четыре гола.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2906

      paracetamol 1 час назад

      Красивый гол, ничего не скажешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11450

      bset 1 час назад

      Хорошо, что есть эксперты. А то стадо бомжей понабежало за Жиркова голосовать.

      0
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      Рейтинг: -11781

      пьяныйхоровод > bset 37 минут назад

      Жирков в сентябре забил .

      0
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      Рейтинг: -11781

      пьяныйхоровод > bset 36 минут назад

      Потом Оренбург - этож газпром , так что "бамжифсехкупииииииииииииили ".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +486

      xrrrx 1 час назад

      вратарю Газпром запретил прыгать за мячом?

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