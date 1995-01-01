Икарди – о переходе в «ПСЖ»: «Приложу все усилия, чтобы помочь команде пройти как можно дальше во всех турнирах»

Новичок «ПСЖ» Мауро Икарди поделился впечатлениями после перехода в парижский клуб.

«Спасибо клубу за оказанное доверие. Я приложу все усилия, чтобы помочь команде пройти как можно дальше во всех турнирах. «ПСЖ» стал международной футбольной силой и за последние годы привлек величайших футболистов.

Клуб сейчас на ходу, у него большие амбиции, и я уверен, что здесь есть все необходимое, чтобы мы добились еще большего. Я с нетерпением жду возможности сыграть на «Парк де Пренс» – стадионе, который славится своей красотой и страстью», – сказал Икарди.