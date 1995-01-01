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    Икарди – о переходе в «ПСЖ»: «Приложу все усилия, чтобы помочь команде пройти как можно дальше во всех турнирах»

    Новичок «ПСЖ» Мауро Икарди поделился впечатлениями после перехода в парижский клуб.

    «Спасибо клубу за оказанное доверие. Я приложу все усилия, чтобы помочь команде пройти как можно дальше во всех турнирах. «ПСЖ» стал международной футбольной силой и за последние годы привлек величайших футболистов.

    Клуб сейчас на ходу, у него большие амбиции, и я уверен, что здесь есть все необходимое, чтобы мы добились еще большего. Я с нетерпением жду возможности сыграть на «Парк де Пренс» – стадионе, который славится своей красотой и страстью», – сказал Икарди.

    • «ПСЖ» арендовал аргентинца у «Интера» с правом выкупа за 70 миллионов евро.
    • За парижан Икарди будет выступать под 18-м номером.

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3286

      dinar7777dinar 1 час назад

      Наконец то Интер сбагрил этого индейца с его вандой.

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      Рейтинг: +8478

      DeStar > dinar7777dinar 57 минут назад

      эх, в псж погба не хватает) чтобы троица там вообще переворота устроила) неймар -икарди- погба) шикарно) и дембеле дать, эти трое как раз из него сделают такого же... а то в барсе ему мозги на место вставят.. и пропадет тусовщик(

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