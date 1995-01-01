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    «Ювентус» подписал северокорейского нападающего «Кальяри»

    Нападающий «Кальяри» Кван Сон Хан стал игроком «Ювентуса», информирует официальный сайт действующего чемпиона Италии.

    Сообщается, что 20-летний нападающий будет выступать за молодeжную команду «Ювентуса». По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 5 млн евро.

    • Кван Сон Хан выступал за «Кальяри» с 2015 года.
    • За это время нападающий сборной КНДР принял участие в 12 матчах Серии А.
    • Два последних сезона форвард провeл в аренде в «Перудже», выступающей во втором по силе дивизионе Италии.

    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +35

      S.P.Q.R. 5 минут назад

      (Глядя на кулаки) он точно футболист?
      Походу раньше за мерседесом бегал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +499

      Санёк 17 23 минуты назад

      Куда столько новичков?В ЮВЕ лавка резиновый?А типа с молодыми стажироваться?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3285

      dinar7777dinar 57 минут назад

      замечательный трансфер !

      2
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