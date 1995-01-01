«Ювентус» подписал северокорейского нападающего «Кальяри»

(Глядя на кулаки) он точно футболист?
Походу раньше за мерседесом бегал.
Нападающий «Кальяри» Кван Сон Хан стал игроком «Ювентуса», информирует официальный сайт действующего чемпиона Италии.
Сообщается, что 20-летний нападающий будет выступать за молодeжную команду «Ювентуса». По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 5 млн евро.
- Кван Сон Хан выступал за «Кальяри» с 2015 года.
- За это время нападающий сборной КНДР принял участие в 12 матчах Серии А.
- Два последних сезона форвард провeл в аренде в «Перудже», выступающей во втором по силе дивизионе Италии.