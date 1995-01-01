«Ювентус» подписал северокорейского нападающего «Кальяри»

Нападающий «Кальяри» Кван Сон Хан стал игроком «Ювентуса», информирует официальный сайт действующего чемпиона Италии.

Сообщается, что 20-летний нападающий будет выступать за молодeжную команду «Ювентуса». По информации Transfermarkt, сумма сделки составила 5 млн евро.