Прядкин – о трансфере Сутормина: «Лига действовала в рамках документов. Мы не знаем, что происходило внутри клубов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал переходы полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина в «Рубин» и «Зенит».

«Лига действовала в рамках документов, которые были нам представлены. Что касается ситуации, то нужно с клубами разговаривать. Мы не знаем, что происходило внутри. Безусловно, компенсация, которая положена, необходима и должна быть.

В данном случае мне не очень корректно обсуждать то, что происходит в клубах. Соответствующие комментарии руководители дали. Мы бы никогда трансфер не зарегистрировали, если бы у нас не было всех необходимых документов», – сказал Прядкин.