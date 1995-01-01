Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Прядкин – о трансфере Сутормина: «Лига действовала в рамках документов. Мы не знаем, что происходило внутри клубов»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал переходы полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина в «Рубин» и «Зенит».

    «Лига действовала в рамках документов, которые были нам представлены. Что касается ситуации, то нужно с клубами разговаривать. Мы не знаем, что происходило внутри. Безусловно, компенсация, которая положена, необходима и должна быть.

    В данном случае мне не очень корректно обсуждать то, что происходит в клубах. Соответствующие комментарии руководители дали. Мы бы никогда трансфер не зарегистрировали, если бы у нас не было всех необходимых документов», – сказал Прядкин.

    • Сутормин перешел из «Рубина» в «Зенит» за 50 тысяч рублей.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
    • Футболист в знак благодарности подарил своему первому тренеру миллион рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru