«Рубин» объявил о переходе Зуева из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев перешел в «Рубин».

«Рубин» и «Ростов» договорились о переходе в наш клуб 23-летнего полузащитника Александра Зуева на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Футболист будет выступать в нашей команде под номером «12», – сообщается на сайте казанского клуба.

В текущем сезоне Зуев провел за «Ростов» семь матчей, забил один гол и отдал один ассист.

Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 2 миллиона евро.