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    «Рубин» объявил о переходе Зуева из «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Александр Зуев перешел в «Рубин».

    «Рубин» и «Ростов» договорились о переходе в наш клуб 23-летнего полузащитника Александра Зуева на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20. Футболист будет выступать в нашей команде под номером «12», – сообщается на сайте казанского клуба.

    • В текущем сезоне Зуев провел за «Ростов» семь матчей, забил один гол и отдал один ассист.
    • Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 2 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5983

      FanatSerj 32 минуты назад

      аренда, логично в состав почти не попадает, а ему в этом возрасте практика нужна.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +422

      dimag 39 минут назад

      Тоже за 50... рублей?

      0
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