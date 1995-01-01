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    Арустамян: «Потенциальный нападающий «Динамо» – Мунас Даббур из «Севильи»

    Комментатор Нобель Арустамян назвал имя форварда из Примеры, с которым ведет переговоры московское «Динамо».

    «Обнаружен тот самый потенциальный нападающий «Динамо»! Это Мунас Даббур, который когда-то мог оказаться в ЦСКА. Сейчас Даббур близок к уходу из Севильи, но пока не горит желанием перебираться в Москву. Динамо ведет переговоры с испанцами и агентом Мунаса – надеются, что форвард передумает», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

    Ранее сообщалось, что «Динамо» купит форварда «Уфы» Сильвестра Игбуна и нападающего из Примеры.

    • Зимой Даббур мог перейти в «Локомотив».
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне Даббур провел в аренде в «Зальцбурге», сыграв 48 матчей, в которых он забил 37 голов и отдал 16 ассистов.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5982

      FanatSerj 18 минут назад

      уже недолго осталось ждать реальных результатов. И после этого Динамо нужен летний перерыв, чтобы их всех вместе хоть немного сыграть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +959

      Boeung777 37 минут назад

      Да, статистика офигенная, но не забывайте, что это чемпионат Австрии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2184

      Dgad 38 минут назад

      Так он только вот в Севилью перешел, зачем ему уходить то?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +46

      АКМ-74У 41 минуту назад

      Статистика в Зальцбурге замечательная!

      1
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