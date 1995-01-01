Арустамян: «Потенциальный нападающий «Динамо» – Мунас Даббур из «Севильи»

Комментатор Нобель Арустамян назвал имя форварда из Примеры, с которым ведет переговоры московское «Динамо».

«Обнаружен тот самый потенциальный нападающий «Динамо»! Это Мунас Даббур, который когда-то мог оказаться в ЦСКА. Сейчас Даббур близок к уходу из Севильи, но пока не горит желанием перебираться в Москву. Динамо ведет переговоры с испанцами и агентом Мунаса – надеются, что форвард передумает», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Динамо» купит форварда «Уфы» Сильвестра Игбуна и нападающего из Примеры.