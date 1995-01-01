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    Хавбек «Ростова» Зуев может перейти в «Рубин»

    Полузащитник «Ростова» Александр Зуев близок к переходу в «Рубин», сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «[Зуев] имеет мало игровой практики в «Ростове» (за семь матчей в этом чемпионате всего 184 минуты), и, с большой долей вероятности, сегодня перейдет в казанский клуб», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • В текущем сезоне Зуев провел за «Ростов» семь матчей, забил один гол и отдал один ассист.
    • Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 2 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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