Хавбек «Ростова» Зуев может перейти в «Рубин»

Способный парень, возраст давит, ему надо играть. Правильное решение.
Полузащитник «Ростова» Александр Зуев близок к переходу в «Рубин», сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«[Зуев] имеет мало игровой практики в «Ростове» (за семь матчей в этом чемпионате всего 184 минуты), и, с большой долей вероятности, сегодня перейдет в казанский клуб», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
- В текущем сезоне Зуев провел за «Ростов» семь матчей, забил один гол и отдал один ассист.
- Рыночная стоимость 23-летнего хавбека – 2 миллиона евро.