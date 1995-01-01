Хавбек «Ростова» Зуев может перейти в «Рубин»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев близок к переходу в «Рубин», сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«[Зуев] имеет мало игровой практики в «Ростове» (за семь матчей в этом чемпионате всего 184 минуты), и, с большой долей вероятности, сегодня перейдет в казанский клуб», – написал Егоров в своем телеграм-канале.