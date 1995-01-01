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    Черчесов – о женщинах, ресторанах, потенциальной победе России на чемпионате мира

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью Тине Канделаки. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О ресторанах

    – Бывает, чтобы в ресторане говорили: «Станислав Саламович, счет закрыт»?

    – Нет. Наоборот, двойная цена. Я по ресторанам не хожу, поэтому мне сложно сказать. Очень редко. Не большой любитель.

    О чемпионате мира

    «Вероятность, что мы станем чемпионами мира, существует, если это, что имеем, правильно использовать, нацелиться и работать на это».

    О женщинах

    – Женщин тренировали бы?

    – Нет.

    – Почему? Просто интересно.

    – Нет.

    Источник: YouTube-канал Welcome2020 Санкт-Петербург

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    Сегодня, 16:11
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14126

      DOCTOR PENALTY 22 секунды назад

      Потренируй Канделаки. Лучше на кухне.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1119

      Борат 9 минут назад

      Очень информативное интервью !

      браво !

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