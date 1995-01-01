Черчесов – о женщинах, ресторанах, потенциальной победе России на чемпионате мира

Потренируй Канделаки. Лучше на кухне.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал интервью Тине Канделаки. «Бомбардир» выделил некоторые темы.
О ресторанах
– Бывает, чтобы в ресторане говорили: «Станислав Саламович, счет закрыт»?
– Нет. Наоборот, двойная цена. Я по ресторанам не хожу, поэтому мне сложно сказать. Очень редко. Не большой любитель.
О чемпионате мира
«Вероятность, что мы станем чемпионами мира, существует, если это, что имеем, правильно использовать, нацелиться и работать на это».
О женщинах
– Женщин тренировали бы?
– Нет.
– Почему? Просто интересно.
– Нет.